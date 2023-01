Lucille DESVILLECHABROL

J'ai eu l'occasion d'occuper des postes assez différents les uns des autres, ce qui m'a permis de m'adapter assez rapidement dans toutes les situations. Je suis réactive et j'apprend vite.



Mon cursus scolaire et mes expériences montre mon envie de travailler, ma persévérance et ma curiosité pour le monde du travail et les différentes tâches que je peux être amené à faire.



J'ai des bases dans le domaine de l'enseignement, du développement et de la formation, mais je sais utiliser toutes les compétences que j'ai pu acquérir grâce à mes expériences.



Je suis à l'aise avec le travail en équipe, mais je sais également travailler en autonomie.

Je sais travailler en lien avec du public, et répondre aux demandes formulées.



Dans mon temps libre je pratique l'équitation, j'ai également fait de la compétition. J'ai donc appris grâce à ce sport à être autonome, respectueuse de ceux qui m'entourent, responsable.

J'ai également eu la possibilité de développer mon esprit de compétition, ma rigueur au travail, je sais également me remettre en question pour pouvoir évoluer.