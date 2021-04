Lucres NZETA (LUCRES NZETA)

Je suis un jeune étudiant âgé de 23 ans en formation dans le domaine de l'administration systèmes et réseaux. Aujourd'hui pour la suite de mes études en Cybersécurité et Cloud, je recherche une alternance d'une durée de 24 mois sur un rythme de 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours dès septembre prochain. Je suis très passionné par ce domaine du numérique car aujourd'hui cette formation me permettra d'être un ingénieur plein tend dans l'administration que dans la sécurité des données.

Ma passion est ma motivation et ma force est mon sens des responsabilités, mon autonomie et ma capacité d'adaptation face aux problèmes et à l'environnement.