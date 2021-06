Lucy HETZLER

Mon rôle est de vous épauler, vous accompagner, vous aider à optimiser les ressources et les aptitudes qui sont en vous, afin de retrouver le chemin de la réussite.



La science, la loi de l'attraction et la psychologie transactionnelle sont les outils qui vous serviront à atteindre vos objectifs.



Le conseil en développement personnel s'adresse à toute personne désirant prendre son Présent et son Futur en main.



Il permet d'améliorer les points suivants :



Estime de soi

Motivation pour réussir vos objectifs

Confiance face à votre vie amoureuse

Vaincre les blocages, les peurs

Meilleure communication avec les autres

Gestion du stress, de l'anxiété,

Accueillir les changements de vie avec sérénité.