Ludivine BOSSARD

Issue du cursus classique DCG / DSCG en alternance en cabinet comptable (EY), j'occupe depuis 3 ans le poste de Responsable Comptable en entreprise.

Pour me résumer en quelques mots :

- ce que j'aime, c'est la polyvalence des missions qui me sont confiées (aussi bien opérationnelles que d'analyse ou d'encadrement, comptables ou fiscales, tenue ou bilan, ...) et l'adaptabilité qui en découle ;

- je suis une personne très dynamique, rigoureuse et dotée d'un bon relationnel.



Mes compétences :

Cot'TNS

Bilan Imagé

CCMX

Sage (compta, états comptables, gestion commercial

Ciel (gestion intégrale et paye intégrale)

Microsoft office (très bonne maîtrise d'excel, hor