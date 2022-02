Ludivine COMPOINT (LE BARS)

Je suis diplômée d'une licence de physique et d'un master en électronique. A l'issue de mon master j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein du CEREMA où j'ai conçu et développé un système basé sur la technologie RFID dans le cadre de la mobilité routière avec une interface utilisateur.

Je suis actuellement en fin de rédaction d'un doctorat CIFRE réalisé dans l'entreprise SIEPEL portant sur les chambres réverbérantes à brassage de modes. Mon travail de thèse a consisté à améliorer les propriétés des CRBM, que ce soit des solutions existantes qu'il a fallu optimiser ou des solutions innovantes qu'il a fallu concevoir et analyser. Pour ce faire j'ai travaillé en collaboration avec divers services: la production, le bureau d'études, le service mesures et le pôle achat. En parallèle de mes recherches, j'ai eu l'occasion de présenter la gamme CRBM de SIEPEL en France et l'étranger et réalisé des tests à partir du cahier des charges clients. Cette thèse à également aboutit à la publication de deux papiers présentés lors des conférences EMC Europe à Amsterdam et Barcelone en 2018 et 2019 sur les moyens d'essais.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste polyvalent basé en Bretagne dans un domaine technique.