Diplômée d'une Maîtrise en Management spécialité ressources humaines, je bénéficie de plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans la gestion et le développement de services RH en milieu industriel.



Mes compétences :

Recrutement

Droit du travail

GPEC

Formation

CE, CHSCT

Politique de rémunération

Paies et déclarations sociales

Trésorerie

Bilan

Budget

Déclarations fiscales

Provision et écritures comptables