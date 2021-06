Ludovic AERNOUTS

Bonjour à tous



désormais pour me contacter je vous invite à me rejoindre sur linkedin car je ne passe plus qu'occasionnellement sur ce profil.



https://www.linkedin.com/in/ludovicaernouts/



Mes compétences :

Informatique

Management

Commercial

Réseaux sociaux professionnels

Réseaux d'entreprise

Communication

Marketing direct

Relations publiques

Relations Presse

Project management

Projet d'entreprise

Entrepreneur

Création d'entreprise

Création site internet

Ordonnancement

E-business

Système d'information

Microsoft

Solaris