Ludovic ANGEL

Je suis responsable de projets liés à la DATA pour des produits Web Mobile et Automotive.

Après plusieurs années d'expérience dans ce domaine mes compétences s'articulent autour de 3 grands principes :



1. ORGANISER: mes différentes missions comportent toujours une grande part de maîtrise d'oeuvre: planifier, faire respecter les coûts et les délais, assurer la médiation et la coordination entre les acteurs d'un projet.



2. CONCEVOIR: Définir la problématique d'un projet et/ou assurer sa production est le coeur de mon métier. Qu'il s'agisse d'un objectif purement technique (spécifications fonctionnelles, modélisation, sémiologie) ou qualitatif (définition d'une stratégie de tests) la conception reste la partie centrale de ma motivation.



3. PARTAGER: Le travail en équipe m'a rendu riche - de connaissances! J'attache donc une grande importance à la communication dans chaque projet.