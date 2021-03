Ludovic APPOLINAIRE

ADEQUATIC, société que nous avons créée à 2 associés, est spécialisée dans la réalisation de levés bathymétriques à l'aide de sondeurs multi et mono-faisceau.



Nous intervenons en France, en Afrique, et sommes à l'écoute de tout projet à l'international.



Nos moyens nautiques nous permettent d'effectuer les levés sur mer, fleuves, rivières et sur tous les plans d'eau, y compris dans un environnement protégé et/ou difficile d'accès.



Mes compétences :

Barrage

Bathymétrie

Mono

Travaux maritimes

travaux publics