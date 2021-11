Ludovic BOUVIER

Psychologue

N°ADELI : 739304251



PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL - CONSULTANT DIGITAL LEARNING



Depuis 2005 dans l'accompagnement des projets professionnels

Bilan de compétences, orientation professionnelle, VAE, accompagnement création entreprise, animation de formation, accompagnement recherche d'emploi



Une expérience de responsable en centres de bilans de compétences



Plusieurs années d'expérience comme psychologue en centres de bilan de compétences et comme consultant RH (accompagnement cadres, projets création d'entreprise, ateliers TRE)



Des compétences en création et animation de formation, ingénierie de e-formation et conception pédagogique multimédia



Formé à l'utilisation de tests de personnalité et d'intérêts professionnels



Posture « clinique » centrée sur le sujet et ouverture à différents référentiels et méthodes





Mes compétences :

Psychologie

Développement personnel

Bilan de compétences

Accompagnement VAE

Création d'entreprise

E-learning / Digital Learning

Formation

Ingénierie pédagogique

Orientation professionnelle

Accompagnement individuel

Animation de groupes



Empathie & Partage

Créativité & Curiosité Méthode

Agilité intellectuelle



Intérêt pour le développement personnel, la psychologie, la pédagogie, l'apprenance et l'innovation



Focus sur les jeux et jeux de rôle appliqués à la formation