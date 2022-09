Ludovic CORRE

Diplômé d'un Master 2 Matériaux et fort de plusieurs expériences dans différents laboratoires de recherche, je possède des compétences qui me permettent d'intervenir dans différents domaines tels que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire ou encore la microélectronique.



En effet, j'ai premièrement travaillé en tant qu'assistant chercheur au laboratoire Madirel sur l’optimisation du fonctionnement de capteurs d'oxygène en présence de gaz réducteurs.

Puis, j'ai travaillé en tant qu'assistant ingénieur au CEA de Grenoble sur l'étude de l'interface électrode/électrolyte d'une batterie lithium-ion. J'ai pu ainsi développer mes connaissances en électrochimie ainsi qu'en caractérisation de surface.

Enfin, j'ai effectué une année de thèse à l'Insa de Lyon sur la corrosion assistée mécaniquement des aciers peu alliés où j'ai pu approfondir mes connaissances en corrosion et en essai mécanique.





Mes compétences :

Etude électrochimique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Science des matériaux

Force de proposition

Compte-rendu

Techniques de laboratoire

Analyse de données

Essai d'affaissement au cône d'Abrams

Eprouvettes béton pour essais de compression

Synthèse par broyage mécanique

Manipulation en boîte à gants

Corrosion

Électrochimie