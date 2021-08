Ludovic DELION (DELION)

Guider et manager nécessite une agilité pour évoluer dans un environnement de plus en plus complexe et anxiogène. Un manager ne gère plus ses collaborateurs quavec des objectifs. Il doit tirer le meilleur de ses équipes en les impliquant dans les projets. Il se doit darbitrer et de prendre des décisions au sein dun environnement où saffrontent la réactivité, lincertitude, les risques et les changements. Il doit aussi fédérer ses équipes et savoir communiquer dans des situations très variables. Enfin et surtout, élaborer une vision, développer un sens stratégique, des capacités dinnovation et donner un sens à ses choix et actions. Pourquoi une entreprise fait ce quelle fait ?

Or cette exposition permanente implique de développer de solides savoir faire mais aussi un savoir être et pour cela améliorer son intelligence de situation (capacité à comprendre les contextes et les personnes pour agir de manière productive et bénéfique), ainsi que ses compétences émotionnelles et relationnelles. Cest pourquoi je vous propose un accompagnement au changement par mon experience et différents articles juridiques et financiers.

Je vous accompagne afin de vous donner un éclairage différent et systémique de votre réalité. La confrontation bienveillante vous permet de dépasser vos limites et de challenger vos convictions. Grâce à une écoute sans jugement, vous permettra de révéler vos talents et de rester dans une dynamique constructive, de donner du sens à vos actions et décisions

