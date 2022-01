Madame, Monsieur,





Par la présente, je vous fais part de mon souhait d'intégrer votre établissement en vue d’une candidature spontanée.



Je viens d’obtenir mon diplôme de technicien d’assistance en informatique (TAI) de niveau IV à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan Paris Saclay (ENS Cachan). Cette formation et un stage de 6 semaines à l’hôpital Paul Brousse (Villejuif) m’ont permis d’acquérir de bonnes connaissances en matière de maintenance de matériels informatiques et de réseau. Passionné par les nouvelles technologies, les ordinateurs, les téléphones et par l'informatique en général, mon objectif est aujourd’hui de me professionnaliser dans ce domaine afin d’en faire mon métier.



Rigoureux, organisé, minutieux sont quelques-uns des adjectifs qui me qualifient. Curieux et ouvert, je sais également faire preuve de patience et de persévérance. Enfin, je suis doté d’un bon sens relationnel reconnu de mes précédents employeurs et essentiel dans un secteur professionnel de services tel que l’informatique.



Depuis mon entrée dans la vie active, j’ai cumulé plusieurs expériences dans différents métiers, comme vous pouvez le voir sur mon curriculum-vitae ci-joint. Motivé pour intégrer un secteur où les métiers et les techniques sont multiples et en constante évolution, j’espère que ma candidature et mon parcours riches et atypiques retiendront votre attention et que vous pourrez lui donner une suite favorable.



Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.











Ludovic DESCHAMPS



Mes compétences :

Dynamique.Courage.Toujours

Acteur

Relation clientèle

Polyvalence Esprit d'équipe

Analyser écouter réfléchir agir

Accompagnement social