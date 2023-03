E-NODEV

> Une solution flexible et performante pour vous accompagner sur vos projets.

> Apportez un oeil neuf dans le système de conception et de fabrication de vos faisceaux.

> Validez et intégrez vos projets d'innovation en prototypage rapide de système embarqué.

- Bus CAN : Passerelle, enregistrement et contrôle commande.

- IHM : afficheurs tactiles avec graphismes, touchpad, boutons, rotarys.

- Contrôle de LED monochrome ou RGB (Éclairages, signalisation et animations en tous genres),

- Contrôle commande de moteurs électriques, vérins électriques et actionneurs en tous genres.

- Gestion de capteurs en tous genres (distance, lumière, résistif, piézo-électrique, RFID, empreinte digitale,...).



Ludovic FOLLACO

> 27 ans d'expérience au service de l'industrie des véhicules civiles et militaires.



Rendez-vous à cette adresse : http://www.e-nodev.fr



Mes compétences :

Électronique

Câblages embarqués

Mécanique

Acquisition de données

Électricité (courant continu basse tension)

Informatique

Programmation c#

Excel, word, MS Project

Base de données MySql

Management de la qualité

Autocad 2D

Management de projet

Management d'équipes

CATIA électrique

Catia v5

Fabrication de câblages embarqués

Suivi de montage véhicules d'essais ou prototypes

Fabrication de véhicules prototypes

Commercial

Recherche

Gestion

Conseil

Expertise

Développement

Automobile

Câblage

Aéronautique

Électrique

Innovation