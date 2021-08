Ludovic GAMBARINI

Digital natif de lère numérique/web/graphique/connectée/social network/ je mets à contribution mes multiples compétences de digital marketer pour le compte de TSM depuis 2015.



Avec un background tout dabord technique dans lIT, puis dans la gestion informatique et web, je me suis spécialisé et synchronisé au fil du temps avec ma passion du monde digital pour en faire mon métier.

Jai eu la chance durant ma "jeune" carrière dutiliser une multitude doutils, de mener à bien de multiples projets d'envergures et dacquérir une grande palette de connaissances dans de nombreux domaines.



Dynamique et de bonne humeur le 99.9999% du temps, jai toujours su mintégrer facilement. Mon côté autodidacte me permet dapprendre rapidement et de pouvoir me mettre à jour régulièrement.



Ah oui, durant mon temps libre je joue au foot, au tennis, je passe du temps avec ma femme, je donne quelques caresses à mon chat, je suis impliqué dans le milieu associatif et, récemment, je me suis pris de passion pour le jardinage et lentretien de mon jardin. Jai dailleurs, à la belle saison, de très belles fleurs, un beau petit potager et un gazon tondu à 2.5cm de hauteur !