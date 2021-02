CONSEIL

► Gestion de projets dans un contexte de transition de l'entreprise

► Identification des besoins, des périmètres et des compétences

► Mise en place des nouveaux process

► Interface Métier, Direction et Technique

► Suivi des actions et reporting



MANAGEMENT

► Conduite et accompagnement du changement

► Coordination des actions

► Organisation des réunions et des formations

► Coaching par équipe et individuel

► Management des compétences

► Référent Métier et assistance



COMMUNICATION

► Analyse de la problématique de l'entreprise

► Recueil des besoins et des idées

► Plan de communication interne et externe

► Rédaction des supports pédagogiques, de formation et de communication





Mon profil et mon réseau sur: https://www.linkedin.com/in/ludovic-genin-30688150