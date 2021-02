Ludovic Marcaggi



Ludovic Marcaggi, né le 7 novembre 1988, est un artiste chanteur musicien Corse .Il est également auteur-compositeur.

Biographie



Ses origines et son enfance

Ludovic puise ses racines méditerranéennes en corse, originaire du village de San benedettu. Il vit une enfance modeste à Ajaccio,

Dès son plus jeune âge, il est bercé par les disques de Michel Mallory, Petru Guelfucci, ses idoles...qu'il écoute en boucle avant de les fredonner.

À l'âge de 7 ans, lors d'une fête d'école il se fait remarquer par sa voix et son charisme sur scène en reprenant O ciucciarella, chant traditionnel corse, et surprend son premier public, sa famille.

À l'âge de 12 ans, Ludovic s'évade dans le maquis corse pour chanter à tue tête, puis vers 14 ans il part faire de l'animation dans un restaurant ajaccien pendant un an. À 15 ans il commence à composer, seul, dans la cave familiale, il decouvre alors le clavier, puis trouve une vielle guitare à moitié brûlée et se met à apprendre et jouer tout seul. Il passera la plupart de son temps dans cette cave.

C'est avec son meilleur ami, Pascal Trogi, qu'il écrira, bien plus tard, les paroles de son album Brama Nova.



