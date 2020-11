Ludovic MELOUK

Formateur professionnel d'adulte :

Plus de 20 ans d’expériences en entrepôts logistiques, garantissant une vision globale et analytique de toutes les activités d’un dépôt.

15 ans de management opérationnel.

Conception d'outils utilisés par l'ensemble de l'entrepôt : suivi de la productivité, outil de planification et de pilotage de l'activité, planning d'intégration des nouveaux collaborateurs, tests de recrutement, planning annuel.



Mes compétences :

Recrutement

Management opérationnel

Organisation du travail

Esprit d'équipe

Maitrise du pack office

Adaptabilité

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Formation professionnelle