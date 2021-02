Ludovic NASCIMBENI

Issu d'une formation d'Expert en Technologies de l'Information (Epitech), cela fait maintenant 8 ans que je travaille en tant que consultant dans les technologies Microsoft.



Je suis passionné par tout ce qui a trait à la conception, à l'architecture logicielle et à l'intégration continue et je m'efforce de mettre mes compétences au service des problématiques métier de la manière la plus efficace possible en ayant toujours le souci du respect des bonnes pratiques.



Mes différentes expériences et mon goût pour les nouvelles technologies me permettent aujourd'hui d'être à l'aise aussi bien sur des problématiques back-end que front-end et d'appréhender un projet dans son ensemble d'un point de vue technique.



Compétences :



- Expertise technique

- Gestion de projet

- .NET / C# / WCF

- XAML / Silverlight / WPF / MVVM

- PRISM / MEF / Unity

- ASP.NET MVC / ASP.NET Web API / ASP.NET SignalR / WCF Data Services

- Entity Framework

- SQL Server / SQL / eXist-db / XQuery

- HTML / JavaScript / TypeScript / AngularJS / jQuery / Knockout / Breeze / NodeJs / Babel

- Windows Store Apps / WinJS

- SVG / Raphaël JS

- TFS / VSTS / MSBuild / Git

- WIX (Windows Installer XML)

- PowerShell / DSC / WinRM

- Windows Azure



Formations :



- Scrum Master

- Management d'équipes

- Fondamentaux de la gestion de projets



Certifications:



- MCSA Web Applications



