Ludovic PAILLAT

Issu d'une formation d'ingénieur mécanicien, c'est finalement vers la photographie que je me dirige maintenant avec cet esprit ouvert et curieux qui voit l'ensemble et le détail, la forme et la fonction, le graphisme et la prouesse technique.



Cet oeil et cet amour de l'image soignée, c'est ce que je vous propose aujourd'hui en réalisant pour vous des reportages ciblés et adaptés à votre besoin, et en vous accompagnant sur l'ensemble de la chaîne de production graphique.



Pour enfin endiguer le fléau des images "molles" qui font fuir vos prospects au lieu de les renseigner sur votre activité !



Mes compétences :

Retouche d'images

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Photographie

Reportage photo