Ludovic PASTÉ

Acteur de l'oenotourisme en Champagne, je propose des modules à l'intention des professionnels ( dégustation de la gamme - fiches techniques - conseils & branding )

siret = 888 237 435 00019

j'organise des ateliers dégustations & soirées privées à thème sur demande



With differents partners in Tourism = visit - private tasting - team building as your private guide & sommelier in Champagne History = #ludovicpaste

champagnebyludovic@gmail.com / 00 33 (0) 640 478 836



Mes compétences :

Dégustation

Vin

Hôtellerie

Oenologie

Windows

Tourisme

Musique

Gastronomie

Informatique

Restauration

Commerce

Vente

Relation client

Efficacité professionnelle personnelle

Ponctualité et disponibilité