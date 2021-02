Passionné par le développement depuis 20 ans, je suis, depuis bientôt 8 ans, en poste chez Iprotego, une entreprise de gestion d'e-réputation pour les particuliers et PME. Nous développons des solutions pour mieux protéger, surveiller et maitriser la vie privée et numérique de nos utilisateurs.



Nous travaillons sur les nouvelles technologies , nos solutions sont développées en AngularJS/Angular avec un backend Django/REST(Python) sur une architecture AWS.