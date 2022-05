étant a la recherche d'un emploi depuis novembre 2014

je suis disponible et polyvalent ,mon activité et basée sur l'application des peinture int et ext ,preparation des support, ITE (isolation thermique par l'exterieur).

j'ai egalement des bases en placo platre,carrelage,pose de sol souple.

je suis ambitieux ,et serait ravie d'integrer une equipe dynamique .



Mes compétences :

Nacelles