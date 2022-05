Ludovic REYNES

Étant de le milieu de la logistique -des vins notamment- depuis 9 ans, je cherche à accroitre mes compétences et mes connaissances dans le domaine.

Je possède les CACES 1, 3 et 5 et je maitrise totalement la conduite des chariots élévateur qui en dépendent.

Travaillant dans le monde du vin, j'ai appris à travailler avec soin et qualité, sur des produits de grande valeur.

Je suis sans cesse à la recherche de nouveaux projets, de nouveaux objectifs ainsi que de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Cariste

Conduite chariot a fourches laterales

Conduite chariot frontal

Controle des marchandises

Reception des marchandises