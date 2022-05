Ludovic RHEIN

Bonjour,





Mes prédominances: électricité, énergie renouvelable avec un attrait pour les mesures physiques, mécanique, hydraulique, pneumatique.

Je dispose d'une bonne vision du monde industriel et peux m'appuyer sur de bonnes connaissances dans de nombreux domaines, mécanique, chimie, sanitaire.



Je suis a l'aise avec les normes, textes de loi, la rédaction de gammes et de procédures et sais faire preuve d'un très bon relationnel.

Je maîtrise le dispositif des Certificats d'économie d'énergie ainsi que divers outils informatiques ....



Mes compétences :

Électrotechnique

Efficacité énergétique

Technicien

Énergie renouvelable

Génie industriel

Veille réglementaire

Formation

Management