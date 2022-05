Ludovic RIBARDIERE

A 37 ans et Fort d'une expérience de développement commercial de 13 ans sur les canaux de ventes btoc et btob, je suis passionné par l'automobile.



J’intègre le Groupe Fiat en 2007, après 4 années passées au sein du réseau Ventes Entreprises chez RENAULT. D’abord dans la Marque ALFA ROMEO, je progresse au sein de la Direction Commerciale en tant que Responsable de Zone Nord puis Ile de France.



J’intègre ensuite en 2009 la Direction des Ventes Entreprises FIAT France en tant que Responsable des Ventes LLD toutes marques.



Je suis, depuis 2012, salarié du Groupe NEUBAUER (5ème Groupe de distribution automobiles en France - 21 marques) évoluant aux postes successifs de Directeur Commercial Multi-marques puis Directeur Opérationnel.



Les Challenges, les évolutions et la passion du métier dans lequel je me réalise sont mes principales sources de motivation.



Informations complémentaires:

• Association : Président du Bureau des Etudiants (1999/2000), Université de La Rochelle

• Sports : Football (4 saisons en championnat national cadet et junior), Fitness, jet-ski

• Musique : Passion pour le Compact Disc

• Automobile : Diplômé de l’école de pilotage automobile PEUGEOT SPORT

• Négociation : Finaliste au « Concours International de Ventes des Grandes Ecoles » 2003, Deauville



