Ludovic RICHET

Titulaire d'un MBA ( équivalent école de commerce ) de l' université de Coventry ( UK ) , j'ai intégré ALD Automotive ( filiale Société Générale ) en 2006.

ALD Automotive appartient à la direction des services financiers spécialisés de la Société Générale, et est leader en France de la gestion de flottes automobiles.



Aujourd'hui, j'exerce la fonction de chargé d'affaires B to B dans l'Est parisien, en gestion d'un portefeuille clients de comptes clés régionaux (250 à 900 véhicules en parc) représentant 16 raisons sociales et plus de 3200 véhicules en gestion.



Chiffres clés 2012:

Chiffre d'affaires généré : plus de 14 Millions d'euros

Croissance de 9% de la flotte gérée par rapport à 2011.

Taux de fidélisation supérieur à 90%

105% de réalisation sur mon objectif de volume et de marge.



Mes compétences :

Anglais

Automobile

CRM

Développement commercial

Location

Assurance

Location longue durée

Services financiers

Relation client