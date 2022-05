Formation d'illustrateur en école d'arts appliqués dans les années 90 et motivé par la création

audiovisuelle, c'est d'abord par la volonté de créer des jingles pour la radio dans laquelle j'officiais en tant qu'amateur (RCV Lille) , que je me suis mis à l'informatique , ce qui depuis ne m'a plus lâché.



En 2000 je suis devenu éducateur scolaire en multimédia : intervention dans différents établissements de personne en difficulté regroupant tous les ages . J'ai développé ainsi mes facultés d'adaptation et établie ma propre pédagogique ,le métier n'existant pas avant.



2004 j'ai eu la chance d’accéder à une formation en MAO dans le cadre de ma profession d'éducateur multimédia. J'ai donc enrichi mes ateliers et me suis mis à composer ma musique.



Enfin , un licenciement économique , m'a permis de renouer avec l'apprentissage du graphisme. Mon intention a toujours été d'avoir un pied dans l'image et un autre dans le son. Enthousiasmé par les nouvelles technologies, j'ai opté pour un apprentissage de la 3D et des techniques liées aux effets spéciaux, j'ai fait en 2011 une formation sur 3DSMAX .



J'ai pris goût à l'étude de quelques logiciels de simulation 3D et de post-production.Aujourd'hui je tente d'allier mes compétences pour établir une belle harmonie entre animation et son, pour combler mes idées créatives.





www.behance.net/sarfer

http://www.mixcloud.com/ludovic-ringeval/



Mes compétences :

Steinberg Cubase

Zbrush

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

3D Studio Max

Reason

Ableton Live

Realflow

Vue e-on software

Mudbox

C4d

Marvelous designer 3

V-Ray

Krakatoa

Particule Flow

MassFx

FumeFx

rayfire