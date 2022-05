Ludovic ROBIN

Bonjour,

suite a une opération de genoux je ne peu plus exercer mon métier de carreleur d ou je suis en reconversion professionnel.

je suis une personne sérieuse; dynamique; motivé...

je suis a l aise dans la conduite et dans la relation clients ce qui me permet de poser une candidature en tant que livreur.

j ai aussi les cacces r389 (1-3-5) en court de validité jusqu en 2021

l opération de me genoux de gène en rien a la réalisation de ce métier.



Mes compétences :

Restaurants