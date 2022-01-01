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Ludovic ROBINET

ORLÉANS

En résumé

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Entreprises

  • BMCE - POINT P CENTRE - CONTROLEUR FINANCIER

    2013 - maintenant

  • BMCE - POINT P CENTRE - RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION ET EXPLOITATION

    2011 - maintenant

  • BMCE - POINT P CENTRE - CONTRÔLEUR DE GESTION

    2008 - 2010

  • FERMOBA - CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIÉTÉ

    2006 - 2007

  • MUTUALITE FRANCAISE - CONTRÔLEUR DE GESTION

    Paris 2006 - 2006

  • MR BRICOLAGE - CONTRÔLEUR DE GESTION PACA

    La Chapelle Saint-Mesmin 2005 - 2006

  • IMERYS TILES MINERALS - ADJOINT CONTRÔLEUR FINANCIER DIVISION

    2001 - 2005

  • LES CRUDETTES - POMONA - CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIE

    2000 - 2001

  • DURAND MONTOUCHE - COMPTABLE GESTION LOCATIVE

    1999 - 2000

  • LRP SERVICES - APPRENTISSAGE ADJOINT GERANT

    1997 - 1999

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau