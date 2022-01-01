Ludovic ROBINET

Entreprises
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BMCE - POINT P CENTRE
- CONTROLEUR FINANCIER
2013 - maintenant
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BMCE - POINT P CENTRE
- RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION ET EXPLOITATION
2011 - maintenant
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BMCE - POINT P CENTRE
- CONTRÔLEUR DE GESTION
2008 - 2010
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FERMOBA
- CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIÉTÉ
2006 - 2007
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MUTUALITE FRANCAISE
- CONTRÔLEUR DE GESTION
Paris
2006 - 2006
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MR BRICOLAGE
- CONTRÔLEUR DE GESTION PACA
La Chapelle Saint-Mesmin
2005 - 2006
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IMERYS TILES MINERALS
- ADJOINT CONTRÔLEUR FINANCIER DIVISION
2001 - 2005
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LES CRUDETTES - POMONA
- CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIE
2000 - 2001
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DURAND MONTOUCHE
- COMPTABLE GESTION LOCATIVE
1999 - 2000
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LRP SERVICES
- APPRENTISSAGE ADJOINT GERANT
1997 - 1999
Formations
Pas de formation renseignée