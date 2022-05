Ludovic ROCHER

A la suite d'une formation d'ingénierie généraliste, j'ai décidé de me former (Mines ParisTech) dans un domaine d'avenir et présentant de nombreux défis : les énergies renouvelables.



Depuis, j'ai occupé un poste de chargé d'affaire au sein de Transénergie Caraïbes, Martinique. La direction étant basée en Guadeloupe, j'évoluais à un stade d'autonomie avancée tant sur les plans commerciaux, d'études techniques et de suivi de chantier que sur la gestion de la vie de l'entreprise.



Au cours de cette expérience j'ai développé l'envie de me rapprocher du coeur des projets et de passer du coté opérationnel. C'est ainsi que j'entre, en mars 2010, chez Poweo Outre-mer Solaire, responsable de la zone Antilles-Guyane.



On dit de moi que je suis sérieux, dynamique et persévérant. J'aime relever les défis. A l'heure actuelle je souhaite me concentrer sur celui de la crise énergétique et environnementale.



Mes compétences :

Autocad

Autonomie

Chargé d'affaire

Dynamisme

Energie

Énergie renouvelable

EnR

Photovoltaïque

Pvsyst