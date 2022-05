Après mes études de droit (Licence droit des Affaires) et d'école immobilière (ESPI), j'ai intégré la société DTZ Jean Thouard en tant que négociateur immobilier commercial.

J'ai, par la suite, occupé le poste Responsable Expansion pour Ed, Groupe Carrefour, mission consistant à ébaucher des bilans financiers prévisionnels, piloter une opération immobilière commerciale de la recherche du foncier jusqu'à l'ouverture du magasin. Je pilotais architectes, services juridiques et techniques, afin que l'intervention de chacun corresponde à chaque étape de la vie du projet. Le lobbiyng politique pour l'obtention des CDEC & CNEC faisait aussi partie de ma mission.



J'ai rejoint par la suite la Société HAMMERSON au poste d'Asset Manager Monteur/Développeur Retail Parks & Centres Commerciaux.

Plusieurs volets composaient ce poste:

- Valorisation des actifs Retail Parks & Centres Commerciaux dont nous sommes propriétaires (lobbying & re-positionnement pour extension, réflexion et réorganisation du Retail ou Centre pour une optimisation de son fonctionnement, ajustement des valeurs locatives...)

- Montage d'opération dans le cadre de la création d'un Retail Park ou d'un Centre Commercial: Bilan financier, planning opérationnel, ...

- Développement: élaboration de la stratégie de développement Retail & Centre avec le service études, relationnel avec les apporteur/promoteurs locaux, travail de fond avec les élus & chambres locales.



J'ai rejoint VINCI Autoroutes (réseau ASF) au poste de Responsable du Business développement afin de piloter le renouvellement des contrats de sous-concession auprès des Pétroliers & Groupes de Restauration du réseau, mais également dans le but de repenser et déployer une nouvelle offre Retail sur les aires de service du réseau et déployer une Régie VINCI Autoroutes pour une nouvelle offre hors média sur un secteur en pleine expansion.



Mes compétences :

Business

Pugnace