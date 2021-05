Je pilote pour le compte des entreprises clientes, les projets de transformation digitale de leurs process métier.

Mes expériences en gestion de projet et en management me confèrent une expertise technique dans la gestion globale du document, et une compétence fonctionnelle dans lorganisation des équipes projet et la gestion des projets.

Jinterviens sur la conception / réalisation dapplications web B2B-B2C et sur des projets nationaux et internationaux.



PILOTAGE DE PROJETS : (jusquà 3000 jh)

* Analyse et qualification du besoin en avant-vente, assistance AMOA,

* Reverse-engineering,

* Conception et modélisation de solutions fonctionnelles et techniques,

* Rédaction des spécifications générales et détaillées,

* Elaboration et suivi du planning projet,

* Mise en place et gestion des outils de pilotage, de reporting, des KPI,

* Encadrement et coordination des équipes projet, (Méthodes Agiles),

* Suivi budgétaire des projets,



Conception et réalisation dune application web primée au FAN 2009 (Forum des acteurs du numérique)

Lien internet : Article Finyear :

https://www.finyear.com/Pitney-Bowes-Asterion-grand-laureat-du-FAN-2009_a11882.html



MANAGEMENT BU Etudes & Développement (20 personnes - 2M euros)

* Management dune équipe de chefs de projet informatique et de développeurs

* Budget, forecast et suivi du P&L de la BU

* Planification, pilotage et coordination des ressources et de la mise en oeuvre des projets,

* Réponses à appel doffres





Je suis reconnu pour mes qualités danalyse, de méthode, de rigueur et de dynamisme.

Jaccorde de limportance aux valeurs dengagement, au sens du client et à lesprit déquipe.



Me contacter :

ludovic.roinssard@free.fr

https://www.linkedin.com/in/ludovic-roinssard-89ab4181/



Mes compétences fonctionnelles

Gestion de la communication client (CCM) :

Applications multicanales (éditique, e-mails, SMS),

GED, Archivage de documents,

solutions web pour dématérialisation / hébergement et consultation,

composition dynamique de documents,

Industrialisation de flots imprimables,

Gestion postale (Courrier Industriel, Tempost, Recommandés LRP, PND Alliage)

BPO documentaire,

Mes compétences techniques :

Généralistes : PHP / Javascript / HTML / CSS / SQL / Perl / Sonar / Oracle / Mysql / Unix / windows / outils bureautique /

Métier : Inspire Designer (Quadient) / StreamWeaver / AFP / Postscript / PDF / PIO