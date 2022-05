Ludovic ROQUES

Ma strategie : Etre présent et gagner sur les marchés émergents, atteindre mes objectifs en terme de chiffre d'affaires, de marges et de retour sur investissement.



Responsable commercial Aquitaine chez Air Products, en Home Office (64)



Missions

- Prospection active, développement et fidélisation du portefeuille client existant

- Recherche et gestion de nouveaux distributeur.

- C.A. annuel réalisé 1500 K.€

- Développement du secteur Industriel, alimentaire et agro-alimentaire

- Mise en place de la stratégie commerciale .

- Gestion de projets, suivi d’affaires, offres, négociations.



Clients Industriel : Turboméca, Arkema, Eiffage, Edf, Méteo France, Armaturier, chaudronnier, tuyauteur...

Clients vinicole : Chateau Larrivet Haut Brion, Château Kerwan, vignoble Despagne....