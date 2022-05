Bonjour, je suis actuellement préparateur de commandes au cercle vert de Beaumont sur Oise.

Je recherche une entreprise pour l'année prochaine pour pouvoir effectuer ma licence professionnelle en systèmes automatiques et réseaux industrielles.



Mes compétences :

SEE ELECTRICAL

Microsoft Office

PL7

SolidWorks

GP PRO

Automatismes industriels

Génie électrique

Pneumatique

