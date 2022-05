Ludovic ROUBAUDI

Mon métier c'est l'écriture. Ecriture de romans lorsque je suis chez moi, écriture de textes, de rapports, de brochures, de sites internet pour les autres. Mais écrire aujourd'hui, à l'ère du multimédia, ce n'est plus simplement associer des mots. C'est intégrer dans une narration des images, des vidéos, des dessins, des textes, des sons.

C'est aussi adapter le rythme et la longueur des "histoires" au format sur lequel on travaille. Le même "récit" ne sera pas présenté de manière identique suivant qu'on le place sur une plaquette, sur un site ou dans un rapport.

Le fond sera le même mais la forme se déploiera différemment.