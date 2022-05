Ludovic ROUCOU

Etudiant en double diplôme UTC / Cranfield University, je réalise actuellement un MSc en Aerospace Manufacturing à Cranfield. Je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'étude pour 2018 d'une durée de 4 à 6 mois.

Proactif et curieux, j'aimerais appliqué mes savoirs dans le secteur de l'aéronautique. Mes précédentes expériences ont démontré mes capacité à m'adapter rapidement à de nouveaux environnements. J'ai également prouvé mes capacités à proposer des idées concrètes et réalisables me permettant de mener à bien mes missions attribuées.

Polyvalent, je suis ouvert à toute proposition de stage dans le monde de la production.



Mes compétences :

Macros

Mapple

Witness

R

Microsoft Office

Visual Basic