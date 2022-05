Ludovic ROUMIEUX

Manager Agile responsable d'équipe de développement Logiciel.



Ayant à coeur de motiver et faire grandir ses équipes pour relever les challenges technologiques et accroitre le capital produit.



Spécialités:

Méthode Agile. Cycle en V.

Microsoft (Visual Studio, C,C++,C#,.net,SQLServer, Microsoft Dynamics).

Dispositifs médicaux. (EN62304)

Agrément GIE Sésam Vitale.



Anglophone ouvert ,aimant travailler dans les contextes internationaux.



Je suis convivial, ouvert d'ésprit et ayant une forte conscience professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

C

C#

C++

Programmation orientée objet

Visual studio

Team Foundation Server

Team building

Management Agile

Leadership

Management

Gestion de projet

Architecture logicielle

Dispositifs médicaux

SMQ Dossier Technique EN62304

Méthode agile

Cycle en V

Git

Java

Microsoft Project

Microsoft Dynamics

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Microsoft Visual Studio

C Programming Language

Web Services

VSO

Personal Home Page

Customer Relationship Management