Ludovic ROUSSEAU

9 ans d'expérience dans les Telecoms, passés notamment sur des projets de Billing.



Participation à la gestion d'un Centre de Service en parallèle avec notamment :

- Gestion des carrières des collaborateurs

- Gestion des plans de charge cross projets

- Direction de Surveillance

- Activité commerciale

- Pilotage des campagnes de recrutement

- ...



Une diversité de responsabilité et d'opportunités qui me permet de satisfaire mon goût du challenge et de la nouveauté, et de sans cesse progresser.



Si vous cherchez un nouveau poste, une nouvelle activité, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous présenter nos activités.



Mes compétences :

Pilotage

Recrutement

Gestion

Informatique

Télécommunications