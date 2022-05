Mes compétences acquises et mon expérience pourraient être utilisées avec bénéfice au sein de votre entreprise. C’est pourquoi je vous demande de porter une attention particulière à l’étude de ma candidature. Effectivement, je suis par nature sérieux, responsable, discret mais dynamique, disponible et surtout motivé.



Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Ssiap 1

CQP

H0B0

SST

EPI

Palpation de sécurité

Gestion de conflits