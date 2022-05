Ludovic RUSSO

Infographiste depuis 1994, j'ai créé l'agence de communication Tout en Image en 2010, basée à Nomain près de Orchies, dans le Nord, entre Lille et Valenciennes.



Des contacts, clients et partenaires communication.



- La création graphique pour le web et le print.



- La création de sites Internet web design.

- Le développement de sites Internet.

- Spécialiste du référencement naturel local.

- Community management, suivi et mise à jour de vos outils web.



- Conseil et étude de réalisation des différents supports de communication.

- Coordination de la communication de la société.

- Étude et suivi de fabrication.



Vous accompagner et vous conseiller tout au long de la réalisation de votre projet de communication.

En fonction de vos objectifs, vos besoins et votre budget.

Mon objectif, vous proposer les solutions les plus pertinentes et les plus adaptées à vos projets de communication.



Imprimerie

Référencement naturel local

Création de site web

Développement web

Graphisme web

Graphisme print

Communication

Community management

Web design

Référencement internet

E-commerce

Web