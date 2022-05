Après 15 ans dans les grandes entreprises médias et plus de 15 ans en tant que metteur en scène, improvisateur et auteur, je décide de réunir le meilleur des deux mondes dans Autrement Formations. Le principe : utiliser les disciplines artistiques au service de l'entreprise.



Mes compétences :

Digital

Internet

Marketing

Marketing digital

Mediametrie

Médias

Performance

Performance Marketing

Tablette

Télécoms

Veille