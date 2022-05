Ludovic SAGNIER

Après avoir suivi des études musicales classiques au conservatoire en classe de solfège, piano et harmonie...

J’ai participé aux ateliers de composition et d'orchestration sous la direction de Gabriel Yared et Maurice Coignard dans le cadre du 1er festival de Musique à l'Image.

Puis j’ai multiplié les expériences dans divers domaines au cours de ces dix dernières années.

Pour des courts métrages et sur le premier long métrage de Klaus Biedermann "Stringer". Parallèlement, je compose pour des films documentaires à caractère historique, écologique, politique et social.

Je travaille également pour le multimédia et des projets de films d’animations.

J’aime aborder des univers et des « formats » variés et j’apprécie les sonorités issues de cultures diverses.

J’aime les musiques du monde, la musique classique, les musiques électroniques et associées.

J’apprécie de travailler autant avec les nouvelles technologies qu'avec des instrumentistes, et fait régulièrement appel aux deux...

