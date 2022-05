Ludovic SAILLARD

Au travail depuis un certain temps !!

A la base dans la restauration pendant 10 ans dont huit avec le même employeur.

Ensuite, après la naissance de mon premier enfant, ré-orientation dans le milieu aéroportuaire via l’intérim pour commencer.

Là tous les métiers effectués plus ou moins longtemps (bagagistes, hôtellerie, armement cabine passage,etc).

embauché en août 1997 comme chef d'équipe, et jusqu"au 31/07/2016 responsable d'exploitation.

A nouveau disponible pour de nouveaux challenge.

A noter que je quitte la région parisienne pour le Languedoc Roussillon.