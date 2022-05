Ludovic SALENGRO

Je suis chauffeur de four type fal(four a longerons ) ou pits ( cellule a oxygaz ou airgaz). je suis polyvalent pontier a pince ou boite a boutons,conducteur d engin type fantouzzi (chariot a fourche lateral de 19t) . Je suis en possesion du caces 3 et 5 + le permie poid lourd de 19t.Je travail a ascometal depuis 1997 quelques mois en interime a la suite de cette periode j ai signer un cdi. Dans le passer j ai conduit un striker pour isotube et un calmar . J 'ai déjà travailler pour sollac au TCC comme pontier ou j'en ai gardé un tres bon souvenir

Je suis agé de 40 ans , marier, et père de 3 enfants..



Mes compétences :

Pontier

Chauffeur de four a haut temperature

Conducteur d' engin

PSE2