Ludovic SARGENTON

Économiste en entreprise dans le domaine de la menuiserie intérieure bois et agencement, je suis en charge de la partie technique et financière des projets.

Ma mission consiste à répondre aux appels d'offre public et privés sur le domaine du tertiaire et du logements collectifs et individuels. Mais mon rôle ne s'arrête pas à cela, en effet mes missions dans l'entreprise sont variées :

- métré

- Chiffrage

- Montage d'un dossier d'appel d'offre

- Mémoire technique

- Préparation de chantier

- Commande

- Dossier techniques

- Dessins techniques menuiserie et mobilier

- Suivi de chantier en collaboration



Mes compétences :

Autocad 2D

Archicad

Google Sketchup

Batigest

Microsoft Office

Appels d'offres