Ludovic SAVOY

Bonjour,



Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie à Clermont Ferrand, et spécialisé en matériaux organiques, je suis actuellement Ingénieur Responsable Laboratoire.

L’ensemble de mon cursus, expérience et caractère, me permet de me définir comme une personne adaptable, compétente, curieuse et motivée pour relever les multiples défis d’une carrière professionnelle dans la R&D gestion de projet, l'assistance technique et le contrôle / qualité.



Mes compétences :

Chimie

Contrôle qualité

Formulation

matériaux

Matériaux polymères

Mise en forme

Polymères

Qualité