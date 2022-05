Ludovic SMADJA

Actuellement manager comptable dans une grande E.S.N. (entreprise du secteur numérique) en région parisienne, je souhaite poursuivre ma carrière pour des raisons familiales dans la Région Rhône-Alpes et plus particulièrement aux alentours de Romans sur Isère.

Mon parcours m'a donné l'opportunité de travailler dans de nombreuses domaines de mon cœur de métier comptable: management d'équipes, mise en place et administration de progiciels financiers de type ERP ou en mode SAAS, tenue de comptabilité de filiales, commissariat aux comptes et même formateur en classe de BTS comptabilité gestion...

Ma formation initiale (cursus expertise comptable) ainsi que mes différentes experiences sont autant d'atouts que je pourrai apporter au sein d'un team comptable.