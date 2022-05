Ludovic SOCIÉ

Jeune Docteur de l'université de Franche-Comté, j'ai une formation de base en électronique et électronique embarquée agrémentée d'instrumentation et d'automatisme. Ma thèse m'a permis d'élargir mes connaissances aux domaines de l'optique et de l'acoustique et également de me familiariser avec le travail de microfabrication en salle blanche. Ma formation m'a donc permis d'avoir des compétences assez larges.



Je recherche actuellement un poste d'ingénieur dans le secteur privé.





Mes compétences :

VHDL

Solidworks

Simulink

Matlab

LabVIEW

Cadence Software

C Programming Language

Assembler