Ludovic SOUPRAYEN

Ma dernière fonction en tant que conseiller d'accueil à la CAISSE D'EPARGNE, SOCIÉTÉ GÉNÉRAL et la BANQUE POSTALE durant ces cinq dernières années atteste de mon expérience, où au cours de celles-ci j’ai pu accomplir les tâches suivantes: accueillir, orienter, conseiller, proposer, vendre des produits bancaires participer à des challenges commerciaux, répondre au téléphone, proposer des rendez vous aux clients avec les conseillers financiers définir les besoins des clients, gestion des moyens de paiements, retraits, versements, virement, transfert de fond en France et à l’étranger, vente de produits de l’enseigne, gestion des colis et lettre recommandé des clients.



Mes compétences :

manipulation de fond

Comptabilité

Saisie de données

Operation bancaire courante

Accueil physique et téléphonique